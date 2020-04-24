2020-04-24T16:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Кузбассе введут пропускной режим из-за коронавируса

На этот вопрос в прямом эфире с экспертами ЭИСИ ответил Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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В некоторых регионах страны система пропусков уже введенаВ некоторых регионах страны система пропусков уже введенаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время прямого эфира ЭИСИ с регионами о мерах борьбы с коронавирусом губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву задали вопрос о введении пропускного режима в Кузбассе. Он уже действует в ряде российских регионов.

По словам губернатора, в Кузбассе уже работает целый спектр ограничительных мер. Одна из них - запрет на въезд и выезд из региона.

- У нас на границах развернуто девять постов. Жителям рекомендуется не покидать территорию, за исключением крайних случаев, связанных с работой действующих предприятий или острой жизненной необходимостью. Все, кто въезжает на территорию Кузбасса, должны уйти на 14 дней на карантин под наблюдение врачей - в обсерватор или домой. Единственное, кого мы никогда не задерживаем и не будем, это те, кто обеспечивает перемещение грузов. Ограничений здесь нет никаких, потому что экономика играет огромную роль, - отметил Цивилев.

Он сообщил, что такой режим сначала был создан в аэропортах, затем на железнодорожных и автовокзалах. Это дало результат - снизилось количество как уезжающих из региона, так и приезжих.

- Это серьезный вклад в борьбу с пандемией, ведь тогда не будет объединения людей и передачи инфекции. Далее мы будем действовать по обстановке, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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