Когда в Кузбассе введут пропускной режим из-за коронавируса
Во время прямого эфира ЭИСИ с регионами о мерах борьбы с коронавирусом губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву задали вопрос о введении пропускного режима в Кузбассе. Он уже действует в ряде российских регионов.
По словам губернатора, в Кузбассе уже работает целый спектр ограничительных мер. Одна из них - запрет на въезд и выезд из региона.
- У нас на границах развернуто девять постов. Жителям рекомендуется не покидать территорию, за исключением крайних случаев, связанных с работой действующих предприятий или острой жизненной необходимостью. Все, кто въезжает на территорию Кузбасса, должны уйти на 14 дней на карантин под наблюдение врачей - в обсерватор или домой. Единственное, кого мы никогда не задерживаем и не будем, это те, кто обеспечивает перемещение грузов. Ограничений здесь нет никаких, потому что экономика играет огромную роль, - отметил Цивилев.
Он сообщил, что такой режим сначала был создан в аэропортах, затем на железнодорожных и автовокзалах. Это дало результат - снизилось количество как уезжающих из региона, так и приезжих.
- Это серьезный вклад в борьбу с пандемией, ведь тогда не будет объединения людей и передачи инфекции. Далее мы будем действовать по обстановке, - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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