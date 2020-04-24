2020-04-24T16:13:05+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская»

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля
Ирина АВТУШКО
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Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская»Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская»Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту пожара на шахте «Распадская» в Междуреченске. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 апреля.

- На угледобывающем предприятии в 4 часа 34 минуты в подготовительном забое вентиляционного штрека произошло возгорание, оно было ликвидировано работниками ВГСЧ, - сообщили в ведомстве. - На момент произошедшего в шахте находились 182 человека, в том числе трое на аварийном участке. Все работники предприятия вышли на поверхность самостоятельно, погибших и пострадавших нет.

Для расследования инцидента была создана комиссия. В настоящее время все работы в шахте приостановлены, кроме жизнеобеспечения.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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