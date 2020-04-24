В двух районах Кемерова превышена концентрация вредных веществ
По данным Роспотребнадзора, в воздухе Кемерова превышена концентрация вредных веществ. Речь идет о двух районах - Заводском и Ленинском.
Сотрудниками ведомства проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории жилой застройки областного центра в связи с наличием очагов возгораний вблизи города.
- По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов на территории Заводского и Ленинского районов города Кемерово по 3,4 бенз(а)пирен, - сообщили в Роспотребнадзоре.
В связи с этим специалисты рекомендуют не заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, по возможности избегать длительных прогулок на улице, особенно детям, не проветривать жилые, лечебные, дошкольные и школьные помещения, ограничить использование личного автомобильного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU