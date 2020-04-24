2020-04-24T16:15:32+03:00
Общество

В двух районах Кемерова превышена концентрация вредных веществ

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Ирина АВТУШКО
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В двух районах Кемерова превышена концентрация вредных веществВ двух районах Кемерова превышена концентрация вредных веществФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Роспотребнадзора, в воздухе Кемерова превышена концентрация вредных веществ. Речь идет о двух районах - Заводском и Ленинском.

Сотрудниками ведомства проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории жилой застройки областного центра в связи с наличием очагов возгораний вблизи города.

- По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов на территории Заводского и Ленинского районов города Кемерово по 3,4 бенз(а)пирен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В связи с этим специалисты рекомендуют не заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, по возможности избегать длительных прогулок на улице, особенно детям, не проветривать жилые, лечебные, дошкольные и школьные помещения, ограничить использование личного автомобильного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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