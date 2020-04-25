2020-04-25T05:07:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Анжеро-Судженске ограничили доступ в подъезды из-за больных коронавирусом

Жильцов попросили покинуть его на час на время дезинфекции
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске ограничили доступ в подъезды из-за больных коронавирусом. Фото: Александр Рыбалко/ InstagramВ Анжеро-Судженске ограничили доступ в подъезды из-за больных коронавирусом. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram
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В Анжеро-Судженске продолжается остановочных павильонов, скамеек и дорог, а также подъездов. Не стали исключением и дома, в которых проживали заболевшие коронавирусом.

О ситуации в городе рассказал в официальном аккаунте в соцсетях глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.

-Сотрудники областной дезинфекционной станции проводят обработку в домах, откуда ранее с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы жители. В течение часа доступ внутрь был запрещен. Это время необходимо выдержать для того, чтобы концентрация дезраствора в воздухе снизилась, - сообщил он.

Также мэр отметил, что жильцам выданы предписания соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. По его словам, санбработке на данный момент подверглись три дома - одно частное строение и две многоэтажки, в одной из которых дезинфекцию провели уже повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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