В Анжеро-Судженске ограничили доступ в подъезды из-за больных коронавирусом
В Анжеро-Судженске продолжается остановочных павильонов, скамеек и дорог, а также подъездов. Не стали исключением и дома, в которых проживали заболевшие коронавирусом.
О ситуации в городе рассказал в официальном аккаунте в соцсетях глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.
-Сотрудники областной дезинфекционной станции проводят обработку в домах, откуда ранее с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы жители. В течение часа доступ внутрь был запрещен. Это время необходимо выдержать для того, чтобы концентрация дезраствора в воздухе снизилась, - сообщил он.
Также мэр отметил, что жильцам выданы предписания соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. По его словам, санбработке на данный момент подверглись три дома - одно частное строение и две многоэтажки, в одной из которых дезинфекцию провели уже повторно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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