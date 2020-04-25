В Кемерове на выходных усилится контроль режима самоизоляции
В Кемерове на выходных усилится контроль за соблюдением режима самоизоляции. В рейды выйдут полицейские и народные дружинники.
В мэрии призвали горожан не пренебрегать мерами безопасности и отказаться от посещения общественных мест без крайней на то необходимости. Особо стоит обращать внимание на сигнальные ленты, которыми они огорожены.
Напоминаем, что запрещается посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских площадок. Также запрещено нахождение и передвижение несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах.
-За неисполнение ограничительных мер в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от тысячи рублей до 30 тысяч рублей, - сообщили в администрации.
В каждом районе города в рейды выйдут полицейские и народные дружинники. В выходные дни контроль за соблюдением режима самоизоляции будет усилен. Особое внимание будет уделено пребыванию подростков на улице без сопровождения взрослых. С начала введения ограничительных в отношении родители составлено около 60 протоколов об административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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