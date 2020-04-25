2020-04-25T05:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбасс возвращаются туристы из Индии

Ранее они не могли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбасс возвращаются туристы из ИндииВ Кузбасс возвращаются туристы из ИндииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбасс возвращаются туристы, которые отдыхали в Индии и не смогли вовремя вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Самолет приземлился в Новосибирске.

В ночь на субботу, 25 апреля в Новосибирске приземлился самолет из Гоа с 14 кузбассовцами на борту, сообщает оперативный межведомственный штаб области. Их доставят в Кузбасс и поместят в обязательный 14-дневный карантин.

-Ранее в 20.18 приземлился самолет из Пхукета (Таиланд) с 7 кузбассовцами на борту. Они уже на пути домой, - рассказали подробности прилета еще одного борта в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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