В Кузбасс возвращаются туристы из Индии

25 Апр 2020 2020-04-25T05:56:54+03:00

Ранее они не могли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Кузбасс возвращаются туристы, которые отдыхали в Индии и не смогли вовремя вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Самолет приземлился в Новосибирске.

В ночь на субботу, 25 апреля в Новосибирске приземлился самолет из Гоа с 14 кузбассовцами на борту, сообщает оперативный межведомственный штаб области. Их доставят в Кузбасс и поместят в обязательный 14-дневный карантин.

-Ранее в 20.18 приземлился самолет из Пхукета (Таиланд) с 7 кузбассовцами на борту. Они уже на пути домой, - рассказали подробности прилета еще одного борта в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU