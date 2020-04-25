Как кузбассовцам будут выплачиваться пенсии во время майских праздников
Кузбасское отделение Пенсионного фонда РФ рассказало о графике выплаты пенсий жителям во время майских праздников. Выплаты через отделения Почты России будут организованы по особой схеме.
Для всех почтовых отделений Кузбасса 1 и 9 мая 2020 года будут выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая отделения почты будут работать на один час короче.
Со 2 по 8 мая, а затем с 10 мая доставка пенсионных выплат будет осуществляться по графику работы отделений почтовой связи по месту жительства. Уточнить это время можно как в самом отделении почты, так и в местном территориальном органе ПФР.
-Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета будет произведено в обычные сроки, - сообщили в кузбасском отделении ПФР.
ИСТОЧНИК KP.RU