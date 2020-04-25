25 Апр 2020 2020-04-25T06:45:02+03:00

Как кузбассовцам будут выплачиваться пенсии во время майских праздников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Кузбасское отделение Пенсионного фонда РФ рассказало о графике выплаты пенсий жителям во время майских праздников. Выплаты через отделения Почты России будут организованы по особой схеме.

Для всех почтовых отделений Кузбасса 1 и 9 мая 2020 года будут выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая отделения почты будут работать на один час короче.

Со 2 по 8 мая, а затем с 10 мая доставка пенсионных выплат будет осуществляться по графику работы отделений почтовой связи по месту жительства. Уточнить это время можно как в самом отделении почты, так и в местном территориальном органе ПФР.

-Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета будет произведено в обычные сроки, - сообщили в кузбасском отделении ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU