2020-04-25T09:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Аристарх обратился к кузбассовцам в связи с предстоящей Радоницей

Он призвал отказаться от посещения кладбищ [видео]
Ирина АВТУШКО
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Митрополит Аристарх обратился к кузбассовцам в связи с предстоящей Радоницей. Фото: Илья Середюк/ InstagramМитрополит Аристарх обратился к кузбассовцам в связи с предстоящей Радоницей. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх обратился к кузбассовцам с призывом воздержаться от посещения кладбищ Радоницу. Это нужно для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.

-Мы все переживаем непростое время, мы видим, что вирус не выбирает себе жертв, а поражает каждого, кто встречается на его пути, - отметил Аристарх. - Эти события призывают нас быть еще внимательнее, соблюдая все профилактические и санитарные меры. Долг христианской любви о ближнем, о людях вновь призывает нас совершить поминальные богослужения лишь при участии священников и тех, кто обеспечивает литургическую жизнь общины.

Митрополит сообщил, что усопшие не останутся без внимания и молитвы. Ответственные священно служители и клирики уже получили благословение митрополии на заупокойные службы в день Радоницы. На каждом кладбище будут организованы панихиды, исключающие мирян и массового скопления людей.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх обратился к кузбассовцам с призывом воздержаться от посещения кладбищ Радоницу.Видео: Илья Середюк/ Instagram

-Благословляется и рекомендуется всем православным воздержаться от посещения кладбищ в период эпидемии, - сообщил митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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