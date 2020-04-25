2020-04-25T10:37:47+03:00
Общество

Синоптики Кузбасса обещают +19 градусов в воскресенье

В отдельных районах пройдут небольшие дожди
Ирина АВТУШКО
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Синоптики Кузбасса обещают +19 градусов в воскресеньеСиноптики Кузбасса обещают +19 градусов в воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля. По-прежнему будет тепло, но в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

В ночь на 26 апреля по области ожидается +1…+6 градусов, местами при прояснении до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. Правда, в горных районах все же будет холоднее – всего +8…+13 градусов.

В этот день будет дуть северный ветер - ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 16 метров, а днем со скоростью 2-7 метра, местами с порывами до 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по югу умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом.

В Кемерове в ночь на воскресенье, 26 апреля, ожидается +2…+4 градуса, днем столбики термометра покажут +16…+18 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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