26 Апр 2020 2020-04-26T05:00:02+03:00

Кузбасские полицейские присоединились к всероссийскому флешмобу к 75-летию Победы. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кузбассе полицейские присоединились к всероссийской акции к 75-летию Победы. Они сделали фотографии для виртуальной галереи.

С инициативой провести флешмоб выступило Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Все желающие могут присоединиться к нему и разместить в социальных сетях стилизованные снимки, запечатлевшие яркие моменты современной жизни.

-Сотрудники кузбасской полиции присоединились к фотофлешмобу. При участии волонтеров и общественников сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области сделали фотографии для виртуальной галереи. Авторы работ проживают в разных городах и районах области, - сообщили региональном ведомстве.

Полицейские отметили, что снимки, размещаемые в социальных сетях с хештегами #этонашапобеда, #победа75, #родныеспасибо, #вашподвигнашапамять, – это не просто связь поколений, это своеобразный знак признательности и благодарности ветеранам, которые защитили нашу страну от фашизма.

ИСТОЧНИК KP.RU