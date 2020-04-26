2020-04-26T06:17:50+03:00
Происшествия

Дегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель Кузбасса

Безобидный шопинг закончился преступлением
Екатерина РОМАНОВА
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Дегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель КузбассаДегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель КузбассаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Житель города Березовский решил сходить в магазин. Но перемещаться пешком ему было лень, поэтому он угнал автомобиль.

Один из жителей Березовского припарковал автомобиль во дворе дома и буквально на несколько минут оставил его без присмотра. При этом в замке зажигания он оставил ключи. Пока владельца автомобиля не было, мимо проходил 50-летний местный житель. Он отправился в магазин за покупками и вдруг увидел открытую машину с ключами. Недолго думая, горожанин сел в автомобиль и поехал в магазин. Там он приобрел все самое необходимое для него – в том числе и алкоголь. И, чтобы далеко не ходить, тут же, в автомобиле, принялся выпил и закусил.

Автомобиль с дегустатором в салоне сотрудники полиции обнаружили около супермаркета в другом районе города. Автовора доставили в отдел полиции, и в отношении него возбуждено уголовное дела о неправомерном завладении автомобилем. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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