26 Апр 2020 2020-04-26T07:20:34+03:00

Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки, по данным оперативного межведомственного штаба, в Кузбассе коронавирусная инфекция диагностирована еще у четырех жителей региона. На сегодняшний день число заболевших достигло 107 человек.

Как сообщает оперативный штаб, на утро 26 апреля в регионе выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. К слову, с момента выявления первого случая заболевания 11 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. А 17 апреля стало известно о первом случае смерти от пневмонии: анализы 64-летней пациентки, сделанные уже после ее смерти, показали, что она была больна коронавирусом.

- Всего в медицинских учреждениях области на сегодняшний день получают лечение от коронавирусной инфекции 95 пациентов, - сообщает оперативный штаб. - Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме.

Отметим также, что на утро 26 апреля 2699 человек находятся на домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля

За ситуацией с коронавирусом пристально следят все жители региона мы собрали самые главные и актуальные новости на 26 апреля. (подробности)

Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая

До конца учебного года студенты и школьники так и не вернутся в стены учебных заведений. Дистанционное обучение продлится до конца учебного года. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая

В субботу, 25 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил, что режим самоизоляции продлевается до 4 мая. (подробности)

В Кузбассе введут режим электронных пропусков с 5 мая

В Кузбассе для противодействия коронавирусной инфекции могут быть введены электронные пропуски. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU