2020-04-26T07:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 107 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреляЧетыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреляФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки, по данным оперативного межведомственного штаба, в Кузбассе коронавирусная инфекция диагностирована еще у четырех жителей региона. На сегодняшний день число заболевших достигло 107 человек.

Как сообщает оперативный штаб, на утро 26 апреля в регионе выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. К слову, с момента выявления первого случая заболевания 11 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. А 17 апреля стало известно о первом случае смерти от пневмонии: анализы 64-летней пациентки, сделанные уже после ее смерти, показали, что она была больна коронавирусом.

- Всего в медицинских учреждениях области на сегодняшний день получают лечение от коронавирусной инфекции 95 пациентов, - сообщает оперативный штаб. - Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме.

Отметим также, что на утро 26 апреля 2699 человек находятся на домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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