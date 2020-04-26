26 Апр 2020 2020-04-26T08:38:43+03:00

В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшие сутки в Кузбассе выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Больше всех заболевших оказалось в Кемерове.

Из четверых человек, у которых за минувшие сутки диагностировали коронавирус, двое являются жителями Кемерова, один – житель Прокопьевска, один – поселка городского типа Краснобродский. Все пациенты изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

На утро 26 апреля больше всего заболевших в Кемерове – здесь их число достигло 28. Чуть меньше – 24 – в Новокузнецке. У 19 человек диагностировали коронавирус в Краснобродском, а в Анжеро-Судженске – 11.

В Прокопьевском районе четверо заболевших. В Тяжинском, Междуреченске, Ленинске Кузнецком – по три человека с выявленным коронавирусом. В Мариинском и Новокузнецком районах, Мысках и Прокопьевске – по два заболевших. В Ленинск-Кузнецком районе, Топках, Белово и Полысаево – по одному человеку с диагностированным коронавирусом.

На утро 26 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк – 24 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 28 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 19 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 11 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Тяжинский - 3 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий – 3 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски – 2 человека;

Прокопьевск - 2 человек;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район – 1человек;

Топки- 1 человек;

Белово - 1 человек.

Полысаево –1 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU