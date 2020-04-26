В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Кузбассе выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Больше всех заболевших оказалось в Кемерове.
Из четверых человек, у которых за минувшие сутки диагностировали коронавирус, двое являются жителями Кемерова, один – житель Прокопьевска, один – поселка городского типа Краснобродский. Все пациенты изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.
На утро 26 апреля больше всего заболевших в Кемерове – здесь их число достигло 28. Чуть меньше – 24 – в Новокузнецке. У 19 человек диагностировали коронавирус в Краснобродском, а в Анжеро-Судженске – 11.
В Прокопьевском районе четверо заболевших. В Тяжинском, Междуреченске, Ленинске Кузнецком – по три человека с выявленным коронавирусом. В Мариинском и Новокузнецком районах, Мысках и Прокопьевске – по два заболевших. В Ленинск-Кузнецком районе, Топках, Белово и Полысаево – по одному человеку с диагностированным коронавирусом.
На утро 26 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк – 24 человека, двое выздоровели;
Кемерово - 28 человек, трое выздоровели;
Краснобродский - 19 человек, 1 умер;
Анжеро-Судженск - 11 человек;
Прокопьевский район - 4 человека;
Тяжинский - 3 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий – 3 человека;
Мариинский район - 2 человека;
Новокузнецкий район - 2 человека;
Мыски – 2 человека;
Прокопьевск - 2 человек;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район – 1человек;
Топки- 1 человек;
Белово - 1 человек.
Полысаево –1 человек
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ИСТОЧНИК KP.RU
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