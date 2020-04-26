Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещу

26 Апр 2020 2020-04-26T09:48:47+03:00

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Пожилая жительница Анжеро-Судженского стала жертвой сожителя своей дочери. Тот решил, что ему мало семейных встреч и после одной из них похитил у тещи украшения.

Жительница Анжеро-Судженска вместе со своим гражданским супругом пришла в гости к своим родителям. После семейной встречи и общения они решили остаться переночевать у родителей. Те возражать не стали, а чуть позже хозяйка дома обнаружила, что у нее пропали два золотых кольца стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Расстроенная женщина обратилась за помощью в полицию.

Позже выяснилось, что к пропаже золота причастен 35-летний зять. К слову, он уже не раз был судим за преступления. Когда мужчину задержали, он признался, что в ту ночь проснулся, заметил в шкафу два золотых кольца и похитил их. А позже сдал украшения в ломбард за 7,7 тысяч рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU