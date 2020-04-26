2020-04-26T09:48:47+03:00
Происшествия

Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещу

Мужчина похитил украшения во время семейной встречи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещуЖелание выпить заставило кузбассовца ограбить тещуФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Анжеро-Судженского стала жертвой сожителя своей дочери. Тот решил, что ему мало семейных встреч и после одной из них похитил у тещи украшения.

Жительница Анжеро-Судженска вместе со своим гражданским супругом пришла в гости к своим родителям. После семейной встречи и общения они решили остаться переночевать у родителей. Те возражать не стали, а чуть позже хозяйка дома обнаружила, что у нее пропали два золотых кольца стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Расстроенная женщина обратилась за помощью в полицию.

Позже выяснилось, что к пропаже золота причастен 35-летний зять. К слову, он уже не раз был судим за преступления. Когда мужчину задержали, он признался, что в ту ночь проснулся, заметил в шкафу два золотых кольца и похитил их. А позже сдал украшения в ломбард за 7,7 тысяч рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переменчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцам
До опасного уровня воды в Томи в Новокузнецке осталось 14 сантиметров
Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещу
Сколько лет новым заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Заболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса
В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом
Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля
Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая
Дегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель Кузбасса
Кузбасские полицейские присоединились к всероссийскому флешмобу к 75-летию Победы
В Кузбассе введут режим электронных пропусков с 5 мая
В Яйском районе из частного пансионата для престарелых экстренно вывезли 35 человек
Срок самоизоляции в Кузбассе заканчивается: Сергей Цивилев расскажет, что будет дальше
Синоптики Кузбасса обещают +19 градусов в воскресенье
Скорректированы данные о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе
Ленинск-Кузнецкий стал новым городом, где обнаружили коронавирус
В Кемеровском Сосновом бору начали дежурить пожарные
Митрополит Аристарх обратился к кузбассовцам в связи с предстоящей Радоницей
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Полысаеве
Сотрудники МЧС дезинфицируют вокзал Междуреченска
В каких территориях выявлен 21 заболевший коронавирусом в Кузбассе
Догулялись: сразу у 21 кузбассовца обнаружен коронавирус 25 апреля
Как кузбассовцам будут выплачиваться пенсии во время майских праздников
В Кузбасс возвращаются туристы из Индии
В Анжеро-Судженске ограничили доступ в подъезды из-за больных коронавирусом
В Кемерове на выходных усилится контроль режима самоизоляции
В двух районах Кемерова превышена концентрация вредных веществ
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская»
Когда в Кузбассе введут пропускной режим из-за коронавируса