26 Апр 2020 2020-04-26T10:12:56+03:00

До опасного уровня воды в Томи в Новокузнецке осталось 14 сантиметров. ФОТО: кадр видео с камер наблюдения УЗНТ города Новокузнцка

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Уровень воды в реках Кузбасса постепенно повышается. По данным на полдень 26 апреля опасные отметки на реках еще не достигнуты.

Уровень воды в кузбасских реках постепенно повышается. Впрочем, по данным Кемеровского гидрометцентра, за минувшие сутки в Кондоме, Мундыбаше, Искитимке и Чебуле уровень воды даже незначительно снизился. Но на других реках наблюдается подъем уровней – на Яе, Усе, Ине и Томи. При этом быстрее всего уровень воды поднимается на Кие и Томи – до 32-34 сантиметров за сутки.

Меньше всего до опасных отметок осталось на Томи в районе Новокузнецка. В полдень 26 апреля уровень воды составил 614 сантиметров. При этом опасный уровень – 630 сантиметров. по предварительным прогнозам, подъем воды в ближайшие сутки продолжится.

На Мрас-Су в Усть-Кабырзе до максимальной отметки осталось 75 сантиметров, а в Районе Мысков – 59 сантиметров. на Кии в Мариинске – всего 57 сантиметров. в Крапивино до критического уровня воды в Томи осталось 84 сантиметра, а на Яе в Яе – 64 сантиметра.

А вот кемеровчанам пока можно не опасаться подтоплений: до опасного уровня воды в Томи остается 119 сантиметров.

Отметим также, что в случае необходимости для кузбассовцев, чьи дома попали в зону подтопления, будут развернуты 363 пункта временного размещения, которые могут принять порядка 58 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU