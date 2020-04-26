2020-04-26T12:18:59+03:00
Общество

Переменчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцам

В понедельник ожидается и дождь, и солнце
Екатерина РОМАНОВА
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Переменчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцамПеременчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцамФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Характер у погоды в понедельник, 27 апреля, будет переменчивым. Ночью, например, температура воздуха опустится ниже нуля, а днем поднимется до +23 градусов. И это еще не все сюрпризы!

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Кузбассе ожидается -2…+3 градуса. По югу области будет несколько теплее – до +8, а в областном центре температура воздуха будет держаться в пределах одного-трех градусов тепла. Ночью местами по югу области пройдут небольшие дожди, а вот днем осадков не ожидается. Впрочем, облака то и дело будут набегать на небо.

Днем на территории региона воздух прогреется до +18…+23 градусов. В Кемерове же ожидается +18…+20. Вероятность осадков крайне мала.

Синоптики предупреждают: в большинстве районов Кемеровской области сохраняется высокая пожароопасность. Поэтому не стоит разводить костры и пользоваться открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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