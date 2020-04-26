Звонок из банка лишил кузбассовца сбережений

26 Апр 2020 2020-04-26T14:15:22+03:00

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Житель города Юрга имел на своем банковском счете некоторую сумму. Однако он лишился всего, лишь ответив на телефонный звонок.

Телефонный звонок от службы безопасности банка поступил 48-летнему юргинцу. Специалист сообщил мужчине, что служба безопасности зафиксировала подозрительную попытку списания денежных средств. Убедившись, что юргинец не делал перевод, сотрудник банка предложил обезопасить сбережения. Для этого нужно перевести деньги на безопасный счет. Юргинец, испугавшись, что может потерять деньги, сделал все по инструкции, которую получил от незнакомца. И лишь когда он обнаружил, что деньги пропали, а телефонный номер не отвечает, мужчина обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции. Такие сведения не подлежат передаче третьим лицам, которая может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU