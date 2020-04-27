Гонки на машинах закончились стрельбой в Кузбассе

27 Апр 2020 2020-04-27T06:09:23+03:00

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Житель города Киселевска никак не мог смириться с тем, что незнакомый ему человек обогнал машину, в которой он ехал. Тогда мужчина решил отомстить незнакомцу и обстрелял его автомобиль.

В один из январских вечеров 2020 года житель Киселевска вместе с приятелем катался на личном автомобиле по городу. В какой-то момент их машину обогнал другой автолюбитель. Друзьям не понравилось, что незнакомец сделал это, и они решили ему отомстить. Тут же началась погоня по улицам Киселевска, которая завершилась в жилом массиве. В какой-то момент обиженный мужчина достал пистолет и принялся стрелять. Он несколько раз попал в автомобиль «обидчика», а также разбил окно в квартире дома, возле которого произошел инцидент. Никто из людей, к счастью, не пострадал. А нарушитель спокойствия позже признался, что пистолет нашел на улице.

- Уголовное дело было направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - приводит слова следователя следственного отдела по городу Киселевску СУ СК РФ по Кемеровской области новостной портал «Сити-н».

ИСТОЧНИК KP.RU