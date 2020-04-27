Неисправные тепловозы использовали новокузнецкие железнодорожники

27 Апр 2020 2020-04-27T07:55:00+03:00

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В новокузнецком эксплуатационном локомотивном депо специалисты игнорировали необходимость содержать тепловозы в надлежащем виде. Более того, техникой пользовались, несмотря на неисправность.

Во время проверки в эксплуатационном локомотивном депо города Новокузнецка специалисты транспортной прокуратуры обнаружили, что далеко не все маневренные тепловозы находятся в исправном состоянии.

- Установлено, что вопреки требованиям закона в депо допускалась эксплуатация маневровых тепловозов, имеющих технические неисправности узлов и агрегатов: система подачи песка, тормозные детали, буферные фонари, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

За эти нарушения пришлось отвечать начальнику эксплуатационного локомотивного депо - ему внесли представление. В конце концов все технические неисправности устранили, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности. Им вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU