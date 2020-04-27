2020-04-27T08:06:07+03:00
Общество

Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки

Местами он упал, местами стремительно вырос
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки. ФОТО: кадр с камер видеонаблюдения УЗНТ города Новокузнецка.Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки. ФОТО: кадр с камер видеонаблюдения УЗНТ города Новокузнецка.
Изменить размер текста:

Спецслужбы пристально следят за ситуацией с уровнем воды в кузбасских реках. Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, Томь в районе Новокузнецка пошла на снижение, а вот в Кемерове уровень воды повысился.

Сейчас вода в Томи в Новокузнецке достигает отметок 595 сантиметров, что на 13 сантиметров меньше, чем сутки назад. До максимальной отметки остается 35 сантиметров. в Крапивинском районе уровень воды в Томи повысился на 29 сантиметров и достиг 741 сантиметра. До опасной отметки - 59 сантиметров. в Кемерове вода поднялась до отметок 670 сантиметров - на 29 сантиметров выше, чем сутки назад. До опасной отметки остается 90 сантиметров. В Поломошном до критической отметки 218 сантиметров.

Уровни в Усе, Мрассу, Кондоме, Мундыбаше, Искитимке, Чебуле, Яе за сутки снизились. До критических отметок пока далеко. А вот Кия в Мариинске поднялась на 35 сантиметров, и теперь ее уровень составляет 538 сантиметров. До опасного уровня - 22 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом
Генеральным директором РСХБ-Страхование жизни назначен Андрей Чуйко
Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенок
Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городах
Отопительный сезон в Кемерове завершается досрочно
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 27 апреля достигло 111 человек
Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки
Кемеровчанам запретили ходить на площадь Советов и набережную
Неисправные тепловозы использовали новокузнецкие железнодорожники
Гонки на машинах закончились стрельбой в Кузбассе
Врачи-инфекционисты рассказали о состоянии заболевших коронавирусом кузбассовцев
Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом
Звонок из банка лишил кузбассовца сбережений
Кузбассовцам запретили ходить по набережным и пляжам
Переменчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцам
До опасного уровня воды в Томи в Новокузнецке осталось 14 сантиметров
Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещу
Сколько лет новым заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Заболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса
В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом
Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля
Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая
Дегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель Кузбасса