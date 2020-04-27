Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки

27 Апр 2020 2020-04-27T08:06:07+03:00

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Спецслужбы пристально следят за ситуацией с уровнем воды в кузбасских реках. Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, Томь в районе Новокузнецка пошла на снижение, а вот в Кемерове уровень воды повысился.

Сейчас вода в Томи в Новокузнецке достигает отметок 595 сантиметров, что на 13 сантиметров меньше, чем сутки назад. До максимальной отметки остается 35 сантиметров. в Крапивинском районе уровень воды в Томи повысился на 29 сантиметров и достиг 741 сантиметра. До опасной отметки - 59 сантиметров. в Кемерове вода поднялась до отметок 670 сантиметров - на 29 сантиметров выше, чем сутки назад. До опасной отметки остается 90 сантиметров. В Поломошном до критической отметки 218 сантиметров.

Уровни в Усе, Мрассу, Кондоме, Мундыбаше, Искитимке, Чебуле, Яе за сутки снизились. До критических отметок пока далеко. А вот Кия в Мариинске поднялась на 35 сантиметров, и теперь ее уровень составляет 538 сантиметров. До опасного уровня - 22 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU