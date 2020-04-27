Отопительный сезон в Кемерове завершается досрочно

27 Апр 2020 2020-04-27T08:35:17+03:00

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Из-за рано установившегося в Кузбассе тепла многие кемеровчане просили главу города досрочно завершить отопительный сезон. С 27 апреля батареи в квартирах горожан больше не будут горячими.

Среднесуточная температура выше +8 градусов позволила теплоэнергетикам и коммунальщикам Кемерова досрочно завершить отопительный сезон. Отключат отопление поэтапно. Сначала батареи остынут в жилых домах, в промышленных и административных зданиях. И лишь потом - на других объектах.

- До особого распоряжения будет сохранена циркуляция в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей: в организациях здравоохранения и детских садах. Регулировать подачу тепла учреждения смогут в тепловых узлах в зависимости от потребности, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Напомним, в Кемерове действует телефон горячей линии по теплоснабжению в МБУ «Жилкомцентр»: (384-2) 31-23-32.

ИСТОЧНИК KP.RU