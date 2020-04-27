2020-04-27T08:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городах

Власти сообщили, в каких городах живут заболевшие коронавирусом
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городахНовые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В трех кузбасских городах зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

По данным на утро 27 апреля, еще у четверых кузбассовцев тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Два новых случая заболевания зарегистрировали в поселке городского типа Краснобродский. Еще по одному - в Анжеро-Судженске и Тяжинском.

Всего же на утро 27 апреля в Кузбассе коронавирус диагностирован у 111 человек. 99 из них в настоящее время находятся в больнице.

На утро 27 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 24 человека, 3 выздоровели;

Кемерово - 28 человек, 7 выздоровели;

Краснобродский - 21 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 12 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Тяжинский - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий - 3 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Прокопьевск - 2 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;

Топки - 1 человек;

Белово - 1 человек, 1 выздоровел;

Полысаево - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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