Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городах
В трех кузбасских городах зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.
По данным на утро 27 апреля, еще у четверых кузбассовцев тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Два новых случая заболевания зарегистрировали в поселке городского типа Краснобродский. Еще по одному - в Анжеро-Судженске и Тяжинском.
Всего же на утро 27 апреля в Кузбассе коронавирус диагностирован у 111 человек. 99 из них в настоящее время находятся в больнице.
На утро 27 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 24 человека, 3 выздоровели;
Кемерово - 28 человек, 7 выздоровели;
Краснобродский - 21 человек, 1 умер;
Анжеро-Судженск - 12 человек;
Прокопьевский район - 4 человека;
Тяжинский - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий - 3 человека;
Мариинский район - 2 человека;
Новокузнецкий район - 2 человека;
Мыски - 2 человека;
Прокопьевск - 2 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;
Топки - 1 человек;
Белово - 1 человек, 1 выздоровел;
Полысаево - 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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