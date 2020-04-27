2020-04-27T09:24:15+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Генеральным директором РСХБ-Страхование жизни назначен Андрей Чуйко

Новый руководитель обладает большим опытом работы в управлении крупными бизнес-проектами
Яков КРЫМСКИЙ
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Генеральным директором ООО «РСХБ-Страхование жизни» назначен Андрей Александрович Чуйко.

В Россельхозбанке Андрей Чуйко работает с 2014 года. Более трех лет был заместителем Директора Департамента информационных технологий в Банке, последние два года занимал должность Директора по информационным технологиям в РСХБ-Страхование жизни. С момента основания страховой компании под его руководством создана надежная ИТ-инфраструктура, внедрена фронт-офисная система, а также построены операционные процессы учета и сопровождения договоров страхования. Опыт и знания Чуйко Андрея в области автоматизации бизнес-процессов позволили обеспечить компании быстрый старт и создать платформу для автоматизации продаж страховых продуктов во всех современных цифровых каналах.

«Мы планируем вместе с командой профессионалов, работающих в РСХБ-Страхование жизни, продолжить развитие компании и внедрение новейших цифровых решений, которые в значительной степени делают наши продукты и сервисы доступнее и удобнее для клиентов», - прокомментировал свое назначение Андрей Чуйко.

Андрей Чуйко обладает 20-летним опытом работы в розничных банках и инвестиционных компаниях, а также в управлении крупными бизнес-проектами. Проекты, которыми руководил Чуйко Андрей за время работы в РСХБ-Страхование жизни, удостоены двух премий – «Проект года» Global CIO за проект по автоматизации бизнес-процессов продаж страховых продуктов и взаимодействия с клиентами; Retail Finance Awards 2019 за лучшее ИТ-решение на рынке страхования.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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