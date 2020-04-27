27 Апр 2020 2020-04-27T11:46:54+03:00

Три вертолетные площадки для санавиации начали проектировать в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

На строительство каждой из них направят порядка 20 миллионов рублей

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В Кузбассе началось проектирование трех вертолетных площадок для санавиации. Они будут располагаться возле крупных медицинских центров, а на строительство каждой направят порядка 20 миллионов рублей.

Три вертолетные площадки, предназначенные специально для санитарной авиации, начинают проектировать в Кузбассе. Одна из них будет располагаться на территории Клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша, вторая – Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, а третья – на базе Новокузнецкой городской больницы №1.

- Сейчас проходит подготовка площадок, геологические изыскания. Проектирование ведет областной проектный институт «Кузбасспроект». Как отмечают специалисты Министерства строительства Кузбасса, для таких объектов существует целый ряд норм и правил, в том числе требований Минтранса, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Все три площадки будут соответствовать современным требованиям безопасности, иметь ограждение и подъездные пути. Они рассчитаны на вертолеты гражданской авиации типа «Ансат». Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания, проектные и строительные работы планируется до конца 2020 года.

- Благодаря обустройству посадочных площадок возле ведущих медицинских учреждений области, пациенты в тяжелом состоянии смогут быстрее получать экстренную медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU