Фейковые сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции рассылают кузбассовцам

27 Апр 2020 2020-04-27T12:05:55+03:00

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В минувшие выходные многим кузбассовцам на мобильные телефоны приходили сообщения о том, что им, якобы, назначен штраф за нарушение самоизоляции. Как оказалось, все эти сообщения – фейковые.

Сразу пятеро кузбассовцев в минувшие выходные обратились в полицию с заявлением о том, что они получили смс-сообщения о выписанных штрафах за нарушение самоизоляции. В сообщениях была и ссылка на сайт, где якобы можно уточнить детали. Но вместо того, чтобы перейти по ссылке, кузбассовца пошли в полицию. И там выяснилось, что никаких штрафов им не выписывали.

- Сообщения о дистанционном наложении штрафов на граждан за нарушение ограничительных мер – это очередной вид мошенничества с использованием сотовой связи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции проводят по данным обращениям проверку, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством

Главное управление МВД России по Кемеровской области призывает кузбассовцев не реагировать на подобные СМС-сообщения. Переходя по ссылкам, вы можете случайно установить вредоносное программное обеспечение, а это, в свою очередь, может привести к хищению денежных средств с банковского счета.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и советуют ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU