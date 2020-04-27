Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0 процентов

27 Апр 2020 2020-04-27T12:56:06+03:00

АО «Россельхозбанк» приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей

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Банком приняты решения о финансировании по заявкам компаний и начаты выдачи кредитов. Одним из первых заемщиков, получивших беспроцентный кредит, стал санаторий «Машук», расположенный в Ставропольском крае в Пятигорске.

Санаторий «Машук» основан еще в 1958 году на базе санатория № 30 имени М.И. Калинина. Он находится в экологически чистом районе под названием Кавказские Минеральные Воды на северо-западе горы Машук. Регион имеет особый федеральный статус. Сегодня санаторий - это новый современный семиэтажный спальный корпус в живописном лесном массиве, имеющий собственную лечебную базу и коллектив квалифицированных узкоспециализированных врачей.

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