2020-04-27T13:01:50+03:00
Общество

Кузбасский СК проверит частный дом престарелых, где постояльцев содержали в опасных условиях

Возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский СК проверит частный дом престарелых, где постояльцев содержали в опасных условияхКузбасский СК проверит частный дом престарелых, где постояльцев содержали в опасных условияхФото: Олег ЗОЛОТО
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Кузбасский следком проверит частный дом престарелых, где постояльцы содержались в небезопасных условиях. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии в частном пансионате для престарелых, расположенном в поселке Безлесном в Яйском районе, имелись многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В учреждении проживало 35 постояльцев.

-В рамках расследования уголовного дела изъята документация и все необходимые документы, которые могут иметь значение по уголовному делу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас все находившиеся в пансионате люди направлены в другие специализированные медучреждения или к родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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