871 кузбассовец обратился в больницу с покусами клещей

27 Апр 2020 2020-04-27T13:27:00+03:00

В том числе, 287 укушенных – это дети в возрасте до 17 лет

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В начала сезона в больницу с жалобами на укусы клещей обратился 871 житель области, в том числе 287 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Число укушенных опубликовано по состоянию на 23 апреля. В ведомстве отметили, что пик активности клещей прогнозируется в мае-июне, но опасность пострадать от присасывания сохраняется в течение всего теплого времени года.

-При выезде на природу, при прогулках в лесных зонах отдыха, при посещении дачных участков рекомендуется соблюдение основных мер профилактики клещевого энцефалита: использовать одежду предпочтительно светлых тонов, предотвращающую заползание клещей; периодически проводить само - и взаимоосмотры на наличие клещей; применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды, - добавили в ведомстве.

Также специалисты напомнили, что в случае присасывания клеща следует сразу же обратиться в больницу. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что он заражен вирусом клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU