871 кузбассовец обратился в больницу с покусами клещей
В начала сезона в больницу с жалобами на укусы клещей обратился 871 житель области, в том числе 287 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Число укушенных опубликовано по состоянию на 23 апреля. В ведомстве отметили, что пик активности клещей прогнозируется в мае-июне, но опасность пострадать от присасывания сохраняется в течение всего теплого времени года.
-При выезде на природу, при прогулках в лесных зонах отдыха, при посещении дачных участков рекомендуется соблюдение основных мер профилактики клещевого энцефалита: использовать одежду предпочтительно светлых тонов, предотвращающую заползание клещей; периодически проводить само - и взаимоосмотры на наличие клещей; применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды, - добавили в ведомстве.
Также специалисты напомнили, что в случае присасывания клеща следует сразу же обратиться в больницу. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что он заражен вирусом клещевого энцефалита.
ИСТОЧНИК KP.RU