Новым заместителем прокурора области назначен Анатолий Закусилов
Новым заместителем прокурора области назначен Анатолий Закусилов, который ранее занимал должность прокурора города Кемерово. Приказ подписал генеральный прокурор России 24 апреля.
Анатолию Закусилову 41 год, высшее образование получил в Кемеровском государственном университете по специальности «Юриспруденция» в 2001 году.
После окончания вуза Анатолий Владимирович сразу пришел работать в органы прокуратуры. Занимал должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, следователя Кемеровской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, Госнаркоконтроля и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области, заместителя прокурора Кемеровского района, прокурора Кемеровского района.
В марте 2019 года был назначен на должность прокурора города Кемерово.
-За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации, - отметили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU