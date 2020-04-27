27 Апр 2020 2020-04-27T14:09:47+03:00

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Новым заместителем прокурора области назначен Анатолий Закусилов, который ранее занимал должность прокурора города Кемерово. Приказ подписал генеральный прокурор России 24 апреля.

Анатолию Закусилову 41 год, высшее образование получил в Кемеровском государственном университете по специальности «Юриспруденция» в 2001 году.

После окончания вуза Анатолий Владимирович сразу пришел работать в органы прокуратуры. Занимал должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, следователя Кемеровской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, Госнаркоконтроля и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области, заместителя прокурора Кемеровского района, прокурора Кемеровского района.

В марте 2019 года был назначен на должность прокурора города Кемерово.

-За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации, - отметили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU