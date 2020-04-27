«Избежать массового передвижения»: Сергей Цивилев поручил подготовиться к дачному сезону
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал поручение территориям готовиться к дачному сезону. Поездки людей на участки не ограничат, но составят график таким образом, чтобы избежать массового скопления.
Глава региона в понедельник, 27 апреля, провел рабочую встречу со своим заместителем по социальным вопросам Алексеем Цигельником. Он отметил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом нельзя лишать людей важных для них вещей, в том числе, поездок на дачи.
-Важно подготовиться к дачному периоду, проработать режим перевозки людей к участкам, составить график, чтобы избежать скученности людей и массового передвижения. Необходимо организовать на местах продажу продуктов питания, инвентаря, - отметил глава региона.
Также Сергей Цивилев сообщил, что главам территорий поручено обеспечить работу водо- и электроснабжения, чтобы люди могли находится на дачах без лишнего возвращения в город.
ИСТОЧНИК KP.RU
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