«Избежать массового передвижения»: Сергей Цивилев поручил подготовиться к дачному сезону

27 Апр 2020 2020-04-27T15:17:54+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал поручение территориям готовиться к дачному сезону. Поездки людей на участки не ограничат, но составят график таким образом, чтобы избежать массового скопления.

Глава региона в понедельник, 27 апреля, провел рабочую встречу со своим заместителем по социальным вопросам Алексеем Цигельником. Он отметил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом нельзя лишать людей важных для них вещей, в том числе, поездок на дачи.

-Важно подготовиться к дачному периоду, проработать режим перевозки людей к участкам, составить график, чтобы избежать скученности людей и массового передвижения. Необходимо организовать на местах продажу продуктов питания, инвентаря, - отметил глава региона.

Также Сергей Цивилев сообщил, что главам территорий поручено обеспечить работу водо- и электроснабжения, чтобы люди могли находится на дачах без лишнего возвращения в город.

ИСТОЧНИК KP.RU