Усатого мужчину разыскивают в Новокузнецке
Вот уже больше двух недель ничего не известно о местонахождении 55-летнего Геннадия Титова. Мужчину разыскивают с 10 апреля.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 55-летнего Геннадия Титова. В последний раз 55-летнего новокузнечанина видели 10 апреля 2020 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза зеленые.
В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, черные туфли, черную кожаную кепку.
Особые приметы: носит усы.
Если вам известно местонахождение Геннадия Титова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или в полицию.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU