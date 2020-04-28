2020-04-28T03:42:47+03:00
Происшествия

Усатого мужчину разыскивают в Новокузнецке

Горожанин пропал 10 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Усатого мужчину разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Усатого мужчину разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Вот уже больше двух недель ничего не известно о местонахождении 55-летнего Геннадия Титова. Мужчину разыскивают с 10 апреля.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 55-летнего Геннадия Титова. В последний раз 55-летнего новокузнечанина видели 10 апреля 2020 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, черные туфли, черную кожаную кепку.

Особые приметы: носит усы.

Если вам известно местонахождение Геннадия Титова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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