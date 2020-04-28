28 Апр 2020 2020-04-28T05:30:53+03:00

Алексей Бирюков, погибший при стрельбе в зале суда пристав из Новокузнецка награжден Орденом Мужества. ФОТО: пресс-служба УФССП России.

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Два судебных пристава из Новокузнецка награждены Орденами Мужества. Они предотвратили покушение на судью и возможную гибель людей, которые находились в здании судебного участка 16 января 2020 года. один из них – ценой своей жизни.

Александр Гаранин и Алексей Бирюков находились на службе в одном из судебных участков города Новокузнецка, когда туда зашел мужчина с карабином в руках. Злоумышленник намеревался пройти с оружием в здание суда, однако Алексей Бирюков попытался задержать его. Позже выяснилось, что вооруженный горожанин – это Артем Пакалов. Он проходил по одному из уголовных дел как потерпевший и был недоволен ходом процесса.

Александр Гаранин задержал стрелка в здании суда. ФОТО: пресс-служба УФССП России.

Алексей Бирюков пытался задержать стрелка на входе в здание суда, однако тот выстрелил и смертельно ранил пристава. Александру Гаранину удалоОб этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

За проявленное мужество при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни Александр Гаранин и Алексей Бируюков награждены Орденами мужества. Алексей Бирюков – посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU