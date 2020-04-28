2020-04-28T06:20:09+03:00
Происшествия

Из горящей кемеровской многоэтажки пожарные спасли трех человек

Пожар произошел в Кировском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Из горящей кемеровской многоэтажки пожарные спасли трех человекИз горящей кемеровской многоэтажки пожарные спасли трех человек
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Неосторожность при приготовлении пищи, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоэтажном доме. Чтобы спасти людей исправиться с огнем, потребовались слаженная работа 20 человек

Сигнал о том, что в одном из 9-этажных домов по улице Металлистов в городе Кемерове случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 21.37. несколько подразделений пожарной охраны тут же направились на место происшествия. На момент их прибытия из окна квартиры, расположенной на 9 этаже, шел дым.

- Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой из квартиры, где произошел пожар, были спасены три человека. С помощью специальных спасательных устройств огнеборцы вывели спасенных на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Одновременно с этим был ликвидирован источник пожара.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20.50 силами 20 пожарных и шести единиц техники. Огонь уничтожил вещи на площади два квадратных метра. Предварительно специалисты установили, что причиной пожара неосторожность при приготовлении пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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