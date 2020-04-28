2020-04-28T07:59:36+03:00
Происшествия

Юные кемеровчане гуляют и травмируются несмотря на режим самоизоляции

167 маленьких кемеровчан получили травмы на выходных
Екатерина РОМАНОВА
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Юные кемеровчане гуляют и травмируются несмотря на режим самоизоляцииЮные кемеровчане гуляют и травмируются несмотря на режим самоизоляцииФото: Иван ВИСЛОВ
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Даже введенный в Кузбассе режим повышенной готовности и запрет на пребывание на детских площадках не смог удержать детей дома. Результатом прогулок стали 167 обращений в травмпункт областной детской клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, за выходные за помощью обратились 167 детей. Примечательно, что большая часть травм была получена не дома, а на улице. Так, 58 ребятишкам потребовалась помощь после укусов клещей. Пятерых покусали собаки и кошки. Еще десять детей поступили в травмпункт с переломами конечностей, а восемь - с открытыми ранами.

- Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе областной детской клинической больницы. Также врачи призвали родителей поберечь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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