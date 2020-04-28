28 Апр 2020 2020-04-28T09:55:17+03:00

«Важно, чтобы в августе объездная дорога заработала»: Сергей Цивилев рассказал о строительства обхода Мариинска. Фото: Пресс-служба АПК

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал завершить к августу дорожные работы на обходе Мариинска. Сейчас строители продолжают укладку асфальтобетона на левом берегу реки Кия.

-Очень важно, чтобы в августе объездная дорога заработала и разгрузила город-музей от потока большегрузного транспорта. Обход позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, а для транзитного транспорта время в пути сократится на час, - отметил глава региона.

Напомним, что строительство обхода Мариинска протяженностью 19,2 километра ведется на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 2015 года. В 2018 года работы взял под свой личный контроль губернатор.

На данный момент все намеченные объемы работ выполняются в сроки или с опережением плана. Продолжается заготовка инертных материалов. На левом берегу реки также отсыпают основание дорожной одежды и ведут планировку земляного полотна на второй транспортной развязке. В прошлом году до холодов дорожные строители уложили первые 4,5 километра асфальтобетона.

Кроме того, на правом берегу Кии начал работу асфальтобетонный завод. На участках обхода на этом берегу идет устройство дорожной одежды из песчаногравийной смеси и щебня, отсыпка конусов и устройство габионов на транспортной развязке.

Общая стоимость объекта – более трех миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU