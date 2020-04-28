Сергей Цивилев рассказал Владимиру Путину о помощи кузбасским погорельцам

28 Апр 2020 2020-04-28T11:08:58+03:00

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Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с губернаторами по поводу ситуации с паводками и пожарами в регионах. Сергей Цивилев рассказал, что делается для предотвращения возгораний и какая помощь оказывается погорельцам, которые пострадали совсем недавно.

- У нас произошли на прошлой неделе, 23 апреля, одновременно в трех местах пожары. В двух местах эти пожары были связаны - мы расследование провели - с окурками, брошенными из проходящих машин, - сообщил губернатор. - Мы обе деревни отстояли, но часть их потеряли, в двух местах потеряно у нас 24 дома и 31 постройка. Из жителей никто не пострадал.

Сразу после произошедшего была организована работа по оказанию помощи. На вопрос президента, как людям планируется помочь в восстановлении сгоревших домов, губернатор сообщил, что в регионе предусмотрена общая выплата из областного бюджета за каждый сгоревший дом в размере 150 тысяч рублей и 50 тысяч - за пристройки.

20 тысяч рублей составляет доплата из муниципального бюджета. За потерю животных компенсируются потери до 50 тысяч рублей.

- Мы сейчас выдаем им семена картофеля, сами вспашем их огороды, чтобы они смогли посадить картофель, и всеми другими семенами обеспечим. Наш департамент социальной защиты организовал сбор предметов первой необходимости на территории Кузбасса от неравнодушных жителей. Там новые и телевизоры, и холодильники, и планшеты, и одежда. Все это поступает сейчас этим людям, - рассказал Сергей Цивилев. - Но еще раз говорю, у нас отдельно избирательная программа. Например, в том случае, где директор школы и учитель - муж и жена, у них двое детей, мы отдельный для них дом покупаем, чтобы они не уезжали из деревни. Есть отдельная программа по многодетным семьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU