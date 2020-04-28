Кузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголя в предстоящие праздники
Жителям Кузбасса напомнили о том, что в ближайшее время нельзя будет приобрести спиртное. Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в День Победы.
В остальные праздничные майские дни запрета на продажу алкоголя не планируется.
Напомним, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, в том числе, пива и пивных напитков запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения в последних звонков и выпускных балов.
ИСТОЧНИК KP.RU