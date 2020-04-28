Кузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголя в предстоящие праздники

28 Апр 2020 2020-04-28T13:00:40+03:00

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Жителям Кузбасса напомнили о том, что в ближайшее время нельзя будет приобрести спиртное. Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в День Победы.

В остальные праздничные майские дни запрета на продажу алкоголя не планируется.

Напомним, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, в том числе, пива и пивных напитков запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения в последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU