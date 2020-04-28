2020-04-28T13:00:40+03:00
Общество

Кузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголя в предстоящие праздники

Ограничение будет действовать в День Победы 9 мая
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголяКузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жителям Кузбасса напомнили о том, что в ближайшее время нельзя будет приобрести спиртное. Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в День Победы.

В остальные праздничные майские дни запрета на продажу алкоголя не планируется.

Напомним, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, в том числе, пива и пивных напитков запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения в последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцам напомнили о запрете на продажу алкоголя в предстоящие праздники
В Кузбассе выявлено почти две тысячи нарушений при дезинфекции подъездов
В Кузбассе нарушительницу режима изоляции нашли по записям с дорожных камер
В Кемерове расширили список запрещенных для посещения мест
Сергей Цивилев рассказал Владимиру Путину о помощи кузбасским погорельцам
«Ситуация очень серьезная»: врач-реаниматолог из Новокузнецка рассказал о заболевших коронавирусом
Короновирусом в Кузбассе заболел 96-летний мужчина
Отказ от шашлыков спасет кузбассовцев от коронавируса
«Важно, чтобы в августе объездная дорога заработала»: Сергей Цивилев рассказал о строительства обхода Мариинска
«Эпидемия не взята под контроль»: главный врач-инфекционист Кузбасса рассказала о коронавирусе
Число людей на самоизоляции в Кузбассе увеличилось до 9634 человек