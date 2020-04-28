Юная кемеровчанка сбежала от опекуна из-за споров об учебе

28 Апр 2020 2020-04-28T15:00:29+03:00

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11-летняя девочка не смогла найти общего языка со своим опекуном и ушла из дома. Разыскивать ребенка пришлось сотрудникам полиции.

Кемеровчанка и 11-летняя школьница, которая находится под ее опекой, не смогли прийти к общему мнению относительно учебы. Женщина очень строго требовала у девочки, чтобы та больше уделяла внимания занятиям. Однако девочка проигнорировала просьбу своего опекуна и вместо того, что засесть за уроки, ушла из дома.

Когда кемеровчанка вернулась с работы, подростка дома не оказалось. Женщина пыталась дозвониться до нее, искала самостоятельно, но ребенка и след простыл. Тогда она обратилась в полицию. Стражи порядка тут же принялись искать ребенка - установили круг общения, опросили друзей и в конце концов нашли ее в гостях у одной из приятельниц.

- Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и вернули ее домой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении заявительницы полицейские составили протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU