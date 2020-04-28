Лечение больных с туберкулезом в Кузбассе начали контролировать дистанционно

28 Апр 2020 2020-04-28T15:04:13+03:00

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В Кузбассе контроль за лечением больных туберкулезом начали осуществлять в дистанционном режиме. Это связано с профилактическими мерами из-за распространения коронавируса.

Такая мера введена в Кемеровском областном клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре с 20 апреля. Работники медучреждения могут дистанционно контролировать прием препаратов пациентом, а сам человек остается дома в режиме самоизоляции. С помощью такой методики в медцентре получают лечение и наблюдение более 100 человек.

- Лечение туберкулеза предусматривает ежедневный прием противотуберкулезных препаратов под непосредственным контролем медицинской сестры. Информационно-коммуникационные технологии - это дистанционный контроль медсестры за приемом препаратов, он не заменяет врачебный осмотр и дальнейший мониторинг нежелательных побочных реакций на прием противотуберкулезных препаратов, - комментирует заместитель главного врача по амбулаторной работе КО КОКФПМЦ Ирина Елькина.

ИСТОЧНИК KP.RU