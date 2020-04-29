2020-04-29T03:15:03+03:00
Общество

Штормовой ветер, грозы и град идут в Кузбасс

Жителей региона предупреждают о непогоде 29 апреля 2020 г.
Екатерина РОМАНОВА
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Штормовой ветер, грозы и град идут в КузбассШтормовой ветер, грозы и град идут в КузбассФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбасс 29 апреля придет непогода. По прогнозам синоптиков, день будет жарким и ненастным.

В среду, 29 апреля, в Кузбассе ожидается непогода. Воздух на территории региона в течение дня прогреется до +24…+29, местами – лишь до +18. В Кемерове ожидается +25…+27 градусов. Однако погожим день назвать будет сложно. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 18-23 метров в секунду. В Кемерове – до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается переменная облачность, дождь, гроза и град.

В свою очередь специалисты МЧС отмечают, что в Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность, а в Беловском и Новокузнецком районах – чрезвычайная пожароопасность. Поэтому жителям региона необходимо быть особенно внимательными: не использовать открытый огонь, не сжигать сухую растительность и мусор, не разводить костры.

- При сильном дожде, грозе и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра! Напоминают сотрудники МЧС.

Также при непогоде нужно закрыть форточки и окна, а если вы оказались на улице, постарайтесь не находиться вблизи стен домов, рекламных конструкций или под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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