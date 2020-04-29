Сотрудники обсерваторов и приемных отделений Кузбасса получат премии

29 Апр 2020 2020-04-29T04:08:33+03:00

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Перечень сотрудников, которые получат премии из областного бюджета за работу с больными с коронавирусом, расширен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Специалисты медицинских учреждений, так или иначе имеющие отношение к работе с больными коронавирусом, получат премии из областного бюджета. Такое решение принято на заседании областного межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Помимо работников стационаров, где лечатся заразившиеся коронавирусом, дополнительные выплаты получит персонал обсерваторов, приемных отделений перепрофилированных стационаров, участвующие в борьбе с коронавирусом работники лабораторных и паталогоанатомических служб, служб судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций. Врачам и специалистам с высшим медобразованием вспомогательных служб полагается по 30 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 15 тысяч рублей, младшим и иным специалисты – по 7,5 тысяч рублей.

В то же время врачи перепрофилированных под лечение больных коронавирусом круглосуточных стационаров получат из регионального бюджета по 100 тысяч рублей, средний персонал – по 70 тысяч рублей, младший и иной персонал – по 35 тысяч рублей. Ля того, чтобы получить выплату, медработник должен непрерывно находиться в круглосуточном стационаре с последующим нахождением 14 дней в обсерваторе. Если срок непрерывного пребывания меньше, сумма будет начисляться в соответствии с отработанным временем.

- Необходимо оперативно наладить выплату денежных премий не только медперсоналу стационаров, но и всем специалистам, задействованные при работе с больными COVID-19. Все они находятся в центре борьбы с опасной болезнью, – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что выплаты должны производиться одновременно с зарплатой, и он лично будет контролировать сроки и полноту выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU