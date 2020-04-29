Трое кузбассовцев спрятали в кустах избитого приятеля

29 Апр 2020 2020-04-29T06:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Дружеские посиделки четверых товарищей в Новокузнецке закончились больничной койкой для одного и разбирательством в полиции для остальных. А для того чтобы найти пострадавшего, стражам порядка пришлось обыскивать окрестности.

Жители одной из новокузнецких многоэтажек сообщили в полицию о том, что во дворе четверо мужчин устроили драку. Причем в этой потасовке три человека били одного. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они действительно обнаружили во дворе дома трех нетрезвых мужчин. Те заверяли, что никакой драки не было, а сами они собираются расходиться по домам.

Одновременно с беседой бойцы Росгвардии осматривали двор, и в зарослях они обнаружили мужчину с многочисленными ссадинами и ушибами. Как оказалось, потерпевший, 38-летний горожанин, вместе с приятелями выпивал во дворе дома. Они не сошлись во мнении в важном вопросе, и тогда собутыльники избили его.

- Обидчиками оказались трое новокузнечан в возрасте от 40 до 43 лет. Росгвардейцы задержали мужчин и для дальнейшего разбирательства передали правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для пострадавшего стражи правопорядка вызвали бригаду медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU