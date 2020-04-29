Житель Новокузнецка заплатил 200 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде

29 Апр 2020 2020-04-29T06:39:35+03:00

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С жителя Новокузнецка судебные приставы взыскали уголовный штраф за пьяную езду. Мужчину, ранее лишенного прав, задержали сотрудники ГИБДД.

Новокузнечанин, которые находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В отношении него возбудили уголовное дело. После его рассмотрения Орджоникидзевский районный суд назначил горожанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права на полтора года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

- Судебные приставы Новокузнецкого межрайонного отдела судебных приставов по исполнению общественно значимых исполнительных производств ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. В отношении гражданина было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, после чего гражданин выплатил штраф в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU