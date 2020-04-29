2020-04-29T07:41:59+03:00
Общество

В Кузбассе водитель заплатит сбитой на обочине женщине 400 тысяч рублей

Здоровью потерпевшей был причинен тяжелый вред
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе водитель заплатит сбитой на обочине женщине 400 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кузбассе водитель заплатит сбитой на обочине женщине 400 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе суд обязал водителя, сбившего женщину на обочине дороги, выплатить ей 400 тысяч рублей. В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Авария произошла в январе 2019 года в Мариинске, на улице Котовского. Пьяный 26-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и сбил 42-летнюю женщину, стоявшую на обочине проезжей части. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. Горожанка получила тяжелые травмы.

Теперь водитель должен будет возместить не только затраты на медицинские услуги и сумму утраченного заработка, но и компенсацию морального вреда.

Ранее суд приговорил мариинца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением водительских прав на два года. Позже, в начале 2020 года, пострадавшая обратилась в суд с исковыми требованиями взыскать с водителя расходы за оказанные медицинские услуги в сумме около 40 тысяч рублей, сумму утраченного заработка в размере около 95 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

- В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик материальные требования признал в полном объеме, однако заявленную сумму компенсации морального вреда посчитал завышенной и настаивал на ее снижении, - рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

В результате суд счел, что справедливой суммой компенсации морального вреда будет 300 тысяч рублей. В результате общая сумма составила около 435 тысяч рублей. Также ответчик обязан уплатить в доход бюджета Мариинского района госпошлину в размере более четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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