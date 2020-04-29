В Новокузнецке законсервировали фонтаны до окончания пандемии

29 Апр 2020 2020-04-29T07:44:58+03:00

Они находятся на территориях, посещение которых запрещено

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В Новокузнецке до окончания пандемии по коронавирусу законсервировали городские фонтаны. Они находятся в тех местах, которые сейчас закрыты для посещения.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в соответствии с решением губернатора области о продлении режима повышенной готовности до 4 мая, специалисты УДКХиБ принимают дополнительные меры по ограждению парков, скверов, бульваров сигнальными лентами. Эти места входят в перечень территорий, посещение которых гражданами запрещено.

- Также, чтобы не допустить массового скопления людей, по распоряжению главы Новокузнецка Сергея Кузнецова принято решение о консервации городских фонтанов на период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в мэрии.

Пробный запуск фонтанов должен был состояться 27 апреля, до этого специалисты подрядных организаций провели работы по установке, настройке насосного и светового оборудования, промыли и покрасили чаши и декоративные элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU