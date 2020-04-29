2020-04-29T07:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативный штаб сообщил о 12 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе

Данные предоставлены на утро 29 апреля
Ирина АВТУШКО
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Оперативный штаб сообщил о 12 новых заболевших коронавирусом в КузбассеОперативный штаб сообщил о 12 новых заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе на 11.00 29 апреля выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе области.

Всего в области выявлено 126 случаев заболевания коронавирусом. Из них 11 человек выписаны из больниц, еще двое скончались в медучреждениях.

В больницах продолжают получать лечение 113 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 408 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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