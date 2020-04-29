Оперативный штаб сообщил о 12 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе на 11.00 29 апреля выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе области.
Всего в области выявлено 126 случаев заболевания коронавирусом. Из них 11 человек выписаны из больниц, еще двое скончались в медучреждениях.
В больницах продолжают получать лечение 113 человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 408 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация под контролем правительства Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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