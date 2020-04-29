В Анжеро-Судженске более 200 работников строительной компании отправили на изоляцию

29 Апр 2020 2020-04-29T09:07:47+03:00

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В Анжеро-Судженске более 200 работников строительной компании отправлены на домашнюю изоляцию. До этого по инициативе руководства компании врачи сделали им тесты на коронавирус.

Как рассказал глава города Александр Рыбалко, в местный оперативный штаб стали поступать звонки от жителей, которые заметили в городе автобусы с медиками. Действительно, на территории города работали автобусы, в которых проводилось тестирование работников одной из подрядных строительных организаций.

- Площадки расположения автобусов были максимально приближены к местам проживания работников, - отметил мэр. - Тестирование проводилось по инициативе руководства компании при наличии разрешительных документов, сертификата и с соблюдением санитарных требований.

Он добавил, что материал на исследование взят у всех работников предприятия - это более 200 человек. Сейчас все они находятся на домашней самоизоляции. Признаков заболевания у них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU