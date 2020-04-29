2020-04-29T08:18:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе предлагает клиентам льготную ипотеку под 6,3 процента

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3 процента.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20 процентов от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 миллионов рублей, для жителей других регионов — 3 миллиона рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

«Мы пошли навстречу нашим клиентам и снизили ставку до 6,3 процента. Уверены, что новая государственная программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для наших граждан станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости», - отметил заместитель Председателя Правления Банка Олег Овсяницкий.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель на конец первого квартала текущего года составил 278 миллиардов рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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