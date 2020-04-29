Кузбасские власти рассказали о причинах заражения коронавирусом детей

29 Апр 2020 2020-04-29T10:19:11+03:00

Более десятка заболевших есть в группе от 1 года до 17 лет

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Во время онлайн-брифинга кузбасские власти рассказали, почему коронавирусом заражаются дети. Сейчас в группе от 1 года до 17 лет заболевших более десятка человек.

По словам специалистов, если заболели взрослые - заболевают и дети - это так называемый семейный очаг заражения.

- К сожалению, очень многие родители, особенно молодые, считают, что в настоящее время очень полезны прогулки. Кроме того, они посещают дни рождения, детские праздники, где есть скопление людей. Хочу отметить, что при коронавирусе дети болеют очень тяжело.

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ИСТОЧНИК KP.RU