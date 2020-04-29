2020-04-29T10:27:03+03:00
Общество

«Одно из них сажал наш двоюродный дед»: кемеровчане возмущены вырубленными деревьями на аллее Героев

Пост в соцсетях опубликовала одна из жительниц города
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчане возмущены вырубленными деревьями на Аллее Героев. Фото: incident_42/ InstagramКемеровчане возмущены вырубленными деревьями на Аллее Героев. Фото: incident_42/ Instagram
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В соцсетях появился пост горожанки, которая возмущена вырубкой лип на аллее Героев в Кемерове. По мнению женщины, уничтожается память о ветеранах.

«Спиливают липы на аллее Героев, посаженные героями ВОВ. Стволы здоровые, не гнилые, это материальная память о людях, их посадивших, в том числе одно из них сажал наш двоюродный дед. Ссылаются на распоряжение мэра, а он в курсе, что это не просто липы? Это память», - пишет женщина.

В администрации города объяснили решение убрать часть деревьев. Они были посажены еще в 1965 году и уже тогда были в возрасте 8-10 лет. Таким образом, липам на аллее Героев уже более 65 лет, это почти предельный срок жизни дерева этой породы в условиях городской среды.

- Специалисты «Зеленстроя» провели обследование: из 44 лип 15 нуждаются в обновлении, - отметил мэр города Илья Середюк. - Предлагаю заменить их на 10-летние молодые деревья высотой около четырех метров. Высадку новых лип считаю правильным провести с участием родственников героев, высадивших их 55 лет назад. Параллельно с этим мы отремонтируем именные таблички, обновим садовую мебель и клумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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